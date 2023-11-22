انت الان تتابع خبر نائب: فرصة انعقاد الجلسة قائمة ولا يوجد توافق على اسم معين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أمين في حديث لـ السومرية، إن "إمكانية عقد جلسة البرلمان مازالت قائمة"، مشيرا الى "عدم التوافق على اسم معين لشغل منصب رئاسة البرلمان وخلافة الرئيس السابق محمد الحلبوسي".

وأضاف أمين، أنه "سيكون هناك عددا من المرشحين وليس مرشحا واحدا، وسيتم التصويت عليهم لغرض اختيار أحدهم لهذا المنصب".



وتابع النائب، أن "هذا المنصب ليس حكرا على جهة معينة من الناحية القانونية، لكن التوافقات السياسية حسمت الموضوع بذهاب هذا المنصب الى المكون السني بشكل عام وأيضا ليس حكرا على حزب تقدم".