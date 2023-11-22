انت الان تتابع خبر العدل تعلن إطلاق سراح 664 نزيلاً خلال تشرين الأول الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عدد المطلق سراحهم بالأفراج وقرارات التمييز وانتهاء مدة المحكومية بلغ (644) نزيل ونزيلة، في حين بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو العام (20) نزيل، ليكون المجموع الكلي للمطلق سراحهم من جميع الأقسام الإصلاحية (664) نزيل ونزيلة خلال الشهر المذكور".



يشار الى إن إجراءات إطلاق السراح تجري بسرعة وبدون أي تأخير حال صدور الاحكام القضائية ووفقا للضوابط والتعليمات.