شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: الهدنة الإنسانية بغزة تكشف محورية دور مصر فى إنهاء الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الجهود المصرية القطرية الأمريكية، للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية، ومتنفس لرفع الحصار عن الأشقاء فى القطاع من أجل إدخال المساعدات.

وقال "صقر"، إن قرار الهدنة الإنسانية الذي توصلت إليه الجهود المصرية، يأتى استكمالاً لنجاح الدبلوماسية المصرية التى قامت بدور كبير منذ اندلاع الحرب والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بداية من دخول المساعدات الإنسانية ثم استقبال المصابين والجرحى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وصولا إلى إدخال الوقود للقطاع، وهو ما يكشف محورية الدور المصرى فى حل الصراع في المنطقة.

وثمن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية للتوصل لحلول تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا المسار هو الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وبدونه سيظل الصراع قائما.

وأكد رضا صقر أن مصر وهى تقود جهود السلام الذي لا ينكر أحد، كانت أيضا بالقوة والحسم الذين دافعت بهما عن أمنها القومي، من خلال رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.