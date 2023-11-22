شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: تسليم 73 مشروع تمكين اقتصادى جديد لأهالى الغربية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المؤسسة أنه تم تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.
كما تواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.
الجدير بالذكر أن محافظة الغربية شهدت أيضا افتتاح جناح "حياة كريمة" في جامعة طنطا بحضور رئيس الجامعة وممثلي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تعريف الطلاب بأهمية العمل التطوعي والتعريف بالمشروعات القومية بقرى محافظة حياة كريمة.
يأتي هذا إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية التعاون مع كافة الجامعات والهيئات والمؤسسات الطلابية لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية والتحول التكنولوجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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