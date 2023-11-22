شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة الشيوخ": الشعب المصرى يدعم موقف الدولة لمنع تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، أمس جاءت معبرة عن الموقف المصري، "شعبا وحكومة"، تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الجبلي، إن الجلسة عبرت عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشيرا إلي الدور المصرى الداعم والمساند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ علي المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها دور مصر فى الوساطة للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن بيان رئيس مجلس الوزراء، تضمن رسائل واضحة وحازمة بشأن الموقف المصري، منها عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، متابعا: وأيضا تأكيده على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أى محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسم، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

وقال إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا مختلف الأطراف الدولية لإعادة تقييم موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الجبلي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، كما أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته وتياراته خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، ودعم قيادته في رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.