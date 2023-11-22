شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رغدة نجاتى: اتفاق الهدنة نتيجة الجهود المصرية لتخفيف معاناة أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود المصرية التي نجحت في التوصل إلى هدنة بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن ضمان وصول كافة المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت، إلى أن القيادة السياسية المصرية حريصة منذ 7 أكتوبر الماضي، على متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين لحظة بلحظة من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضحت نجاتى، أن مصر موقفها دائما يدعو لضرورة إحلال السلام مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وكذلك رفض النزوح داخليا.

وأشادت النائبة، بجهود وإجراءات الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وفقا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية لن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، مؤكدة أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل تصاعد حدة العنف، وتردي الأوضاع في قطاع غزة، وتأكيدا على الجهود المصرية الكبيرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة رغدة نجاتي: ضمان دخول المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها يقلل من التداعيات السلبية للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما توفير الغذاء والعلاج والطاقة.