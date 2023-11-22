الحكومة العراقية: الضربات الأميركية على أراضينا تنتهك سيادة العراق

اكد الحكومة العراقية ان "الضربات الأميركية على أراضينا تنتهك سيادة العراق"، مشيرة الى ان "هذه الضربات هي ايضا انتهاك واضح لمهمة التحالف المناهض لتنظيم داعش بالعراق".

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