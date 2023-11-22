السيسي رحب بنجاح وساطة مصرية قطرية أميركية في التوصل إلى اتفاق الهدنة

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق هدنة بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أميركية بعد شهر ونصف الشهر على بدء الحر. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بانه "أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين"، مؤكدا استمرار الجهود "من أجل الوصول إلى حلول نهائية".

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