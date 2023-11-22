وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية استعادة الاسرى المحتجزين لدى حماس ستبدأ الخميس

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإسرائيلي، ايلي كوهين تأكيده ان "عملية استعادة الاسرى المحتجزين لدى حماس ستبدأ الخميس".
هذا وأقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 اسيرا في قطاع غزة مقابل إطلاق اسرائيل سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع.
واعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 اسيرا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".
وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.
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