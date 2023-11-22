اللواء خير تفقد الاهالي النازحين من القرى الحدودية واطلع على اوضاعهم

اشار امين عام الهيئة العليا للاغاثة محمد خير خلال زيارته مركز انطلياس لجمعية "هديل"، حيث التقى النازحون من القرى الجنوبية الحدودية، لاسيما من قرى عين ابل، رماش، دبل، القوزح، دير ميماس وعلما، بحضور المطران حنا علوان، قائلا أن "بتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قمنا بتفقد الاهالي النازحين من القرى الحدودية، والتي تعرضت لقصف من العدو الاسرائيلي واطلعنا على اوضاعهم وسبل تقديم المساعدات لهم".
ولفت الى ان "كان لنا جولة ميدانية منذ ايام في الجنوب بالتعاون مع مجلس الجنوب للعمل على تأمين ما امكن من مساعدات لاهلنا الصامدين هناك اضافة الى النازحين منهم"، مؤكدا ان "الهيئة العليا للاغاثة ستستمر بتقديم ما يمكن من خدمات ومساعدات لتامين الاحتياجات الضرورية في هذه الظروف العصيبة".
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