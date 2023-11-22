بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى راشيا في يوم الاستقلال للاحتفاء بالذكرى 80 على استقلال لبنان، علّقت إحدى المرجعيات عبر "النشرة" على ما وصفته بالتهريج في مثل هذا اليوم بالذات، قائلة "شكرا على الزيارة يا فخامة الرئيس"، خصوصا أن حكومة "تصييف الإهمال" تعيش بعيدا عن هموم المواطنين وفقًا لبرمجة ساعات النكد السياسي.

كانت هذه تفاصيل خبر احدى المرجعيات وصفت عبر "النشرة" زيارة ميقاتي لراشيا بالتهريج: حكومة "تصييف الإهمال" تعيش بعيدا عن هموم المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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