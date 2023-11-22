اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في وضع إقليمي ودولي متشنج ووضعية داخلية هشة يبقى الأمل بالمحافظة على الاستقلال وتثبيته بالممارسة وبالقرار اللبناني الحرّ النابع من ارادة وطنية صافية، وباحترام الدستور والقوانين وإحياء مؤسسات الدولة".
واضاف :"هكذا يتحقق معنى السيادة والاستقلال، الاستقلال يكون ببناء الدولة او لا يكون".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: يبقى الأمل بالمحافظة على الاستقلال وتثبيته بالممارسة وبالقرار اللبناني الحرّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.