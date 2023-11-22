باسيل: يبقى الأمل بالمحافظة على الاستقلال وتثبيته بالممارسة وبالقرار اللبناني الحرّ

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في وضع إقليمي ودولي متشنج ووضعية داخلية هشة يبقى الأمل بالمحافظة على الاستقلال وتثبيته بالممارسة وبالقرار اللبناني الحرّ النابع من ارادة وطنية صافية، وباحترام الدستور والقوانين وإحياء مؤسسات الدولة".

واضاف :"هكذا يتحقق معنى السيادة والاستقلال، الاستقلال يكون ببناء الدولة او لا يكون".