مدرسة مار مارون في بيت الدين احيت عيدي العلم والاستقلال

أحيت مدرسة مار مارون في بيت الدين عيدي العلم والاستقلال في احتفال دعت إليه مديرة المدرسة ربيعة أبو كسم وشارك فيه مدير المركز الكاثوليكي للاعلام عبدو أبو كسم والهيئة التعليمية والطلاب. واشارت ابو كسم الى ان "في هذه المناسبة الوطنية نستذكر رجالات الاستقلال ومَن ضحّوا في سبيل الوطن"، آملة "الحفاظ على هوية لبنان وسيادته وقراره الحر والتغلّب على التحديات التي تحيط بالبلد، وأن تنتظم الامور لما فيه خير لبنان وشعبه".

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