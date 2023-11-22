عبداللهيان: نحن في بيروت للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في كلمة له من مطار بيروت، انه "مضى 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي".
وشدد عبداللهيان على ان "الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين"، لافتا الى "اننا نحن بيروت في للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق"، لافتا الى انه "سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء كل حقوق الفلسطينيين".
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