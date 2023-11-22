ميقاتي باحتفال الاستقلال: نحن شعبٌ يريد السلام لكننا لا ولن نرضى بانتهاك سيادتِنا والاعتداء على حقوقِنا

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال احتفال الاستقلال في قعلة راشيا، الى انه "تطل علينا الذِكرى ال80 للاستقلال ووطنُنا في مهبِّ عواصفَ عاتية داخليّة وخارجية تتمثَّل في أزْمتيه السياسيةِ والاقتصادية وفي عبءِ النزوحِ الرّازِحِ على صدور مدنِه وفي العدوانِ الإسرائيلي المتمادي".

واعتبر ميقاتي ان "الاستقلالُ تحقَّقَ فعليًّا عندما انتصر اللبنانيون لدستورِهم وميثاقِهم الوطني وما زال التمسُّكُ بالدستورِ الناظمِ لحياتِنا السياسية والتشبُّثُ بميثاقِ العيش المشترك الراعي لوجودِنا الوطني هو السبيلَ الوحيد لتجديد الاستقلالِ"، مشيرا الى ان "التجارب أثبتت أن الدولة وحدها هي الحضن الجامع للبنانيين ولا ينبغي التفريط بعمل مؤسساتِها ولا باستحقاقاتِها لا سيما رئاسة الجمهورية التي تجاوز الفراغ فيها عامَه الأول".

وتابع :"نُجددُ الدعوةَ إلى الإسراعِ في انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية يعيدُ انتظامَ دورةِ الحياة إلى جسدِ الدولةِ المنهَك كما نجددُ الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش وصَوْنِ حضورِه ومؤسسته كما سائر القوى الأمنية".

واضاف :"نحن شعبٌ يريد السلام ويحبُّ ثقافة السلام لكننا لا ولن نرضى بانتهاك سيادتِنا والاعتداء على حقوقِنا وإلا فما معنى الاستقلال إذًا؟"، معتبرا ان "على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيلَ عن عدوانِها وانتهاكها الصارخ للمواثيق والقرارات الدولية وحقوق الإنسان وعن استمرارها في ارتكاب المجازر والإباداتِ الجماعيةِ".

وتوجه ميقاتي لقائد الجيش العماد جوزيف عون بالقول :"ان جهودك ورعايتك الأبوية التي كنت شاهداً عليها حمت المؤسسة العسكرية وصانتها من العواصف وهي محل تقديرنا جميعاً وتؤمن استمرارية استقرار الجيش ودوره".