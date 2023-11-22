شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نشيد بقيادة الحكومة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة فى مصر: أظهرت مصر مرة أخرى طوال أزمة الحرب في غزة وخلال المفاوضات الخاصة بتنفيذ هدنة وتبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

وأضافت جارج فى بيان صحفى لها اليوم الأربعاء، "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإنني أيضًا أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، وإنني ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل – وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا".

وأشارت إلى إشادة الولايات المتحدة بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.