استشهاد حفيديه وأقاربه .. مصطفى بكري يعزي إسماعيل هنية ويوضح سبب وجوده خارج غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قدّم النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، التعازي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج، في استشهاد عدد من أفراد أسرته وأقاربه جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله الشهداء حازم إسماعيل هنية، وخالد هنية شقيقه، وعبدالخالق خالد هنية ابن شقيقه، وأحمد هنية حفيد شقيقه، وجمال محمد هنية حفيده، وقبل ذلك حفيدته رؤي هنيه».

وانتقد بكري من يزعم وجود أسرة هنية في الخارج، قائلا: «ثم يخرج البعض ليقول إن أسرة إسماعيل هنية خارج غزة.. قرار تواجده بالخارج قرار حركة حماس، فهو رئيس المكتب السياسي ومعني بالتواصل، غير أن البعض لا يتوقف عن التشكيك والكذب».

وتابع: «رحم الله الشهداء والعزاء للسيد إسماعيل هنية.. رحم الله شهداءنا جميعا، ولينصرن الله من ينصره».

وأمس الثلاثاء، استشهد جمال محمد هنية حفيد إسماعيل هنية إثر ضربة جوية على منزلهم، وذلك أيام قليلة من استشهاد رؤى حفيدة في مجزرة إسرائيلية ضمن مئات المجازر الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتقدر تقارير إعلامية، عدد من استشهد من أسرة وأقارب هنية بأنه يصل إلى 30 شخصا.