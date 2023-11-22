شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في كالوجا.. اعرف قدراته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت روسيا صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "يارس" في قاعدة كوزلسكي في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو، حسبما أعلنت وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

وتصف روسيا الصاروخ يارس، الذي جرى تطويره في الألفينيات وقادر على حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخي الذي تمتلكه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

صومعة إطلاق تحت الأرض

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن فوج كوزلسكي العسكري، حيث جرى تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض، هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي يبدأ التحديث إلى صواريخ يارس في صوامع تحت الأرض.

ونُشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة.