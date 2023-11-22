شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 23 شخصًا إثر سقوط حافلة في واد صغير ببيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم إثر انحراف حافلة عن الطريق وانحدارها إلى أسفل لمسافة 300 متر في واد صغير بالقرب من منطقة جبلية في شمال غرب بيرو.

وقع الحادث بالقرب من كوسكا في منطقة أنكش، بحسب ما نقلته شبكة "ار بي بي" عن الشرطة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

أخبار متعلقة روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في كالوجا.. اعرف قدراته سول تعلق جزءًا من اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين

عاصمة بيرو

وتردد أن السائق من بين المتوفين، ولايزال السبب وراء الحادث غير معلوم.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة تايابامبا إلى ليما عاصمة بيرو.