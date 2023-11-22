قيادي في حركة فتح: يجب تحويل الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.. وإسرائيل تعمل على دفن أي مسار سياسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد القيادي في حركة فتح “محمد الحوراني”، أن الهدنة الإنسانية في غزة يجب أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مدة 4 أيام هي مدة غير كافية لمعالجة الأزمات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل تسعى لدفن أي مسار سياسي يمكن أن يفضي إلى حل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد هدنة إنسانية.