زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب فانواتو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المنطاق_متابعات

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات اليوم، فانواتو في المحيط الهادئ، حسب ما أفاد به المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترًا وعلى مسافة نحو 300 كيلومترًا شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ).

وأشار المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إلى أن “هناك احتمالًا ضئيلاً لسقوط ضحايا وأضرار” إذ كان مركز الزلزال قرب مجموعة من جزر ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ “بعدم وجود خطر حدوث تسونامي نتيجة هذا الزلزال”.