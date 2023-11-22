كوريا الجنوبية تعلق جزئياً اتفاقية عسكرية مع كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - علقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، جزءاً من اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري بين الكوريتين، رداً على إطلاق كوريا الشمالية الأخير لقمر صناعي للاستطلاع.

وبموجب الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو، ستستأنف سول أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وصدق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يقوم بزيارة لبريطانيا حالياً، على الاقتراح إلكترونيا لاحقاً. وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي للاستطلاع في المدار. وتم الإطلاق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من موقع الإطلاق في دونج تشانج-ري على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.