دعم مالي مشترك من مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية للصومال

ياسر رشاد - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا بيانا مشتركا لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال.

جاء التوقيع على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل.



يتضمن الإتفاق قيام كل من المركز والوزارة بتقديم مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.

وأكد الدكتور الربيعة عقب التوقيع على حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائها وخاصة وزارة الخارجية البريطانية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفا.



يأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.