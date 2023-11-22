مجموعة السبع تثني على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في جهود الإصلاح الرئيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أثنت مجموعة السبع، على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا هذا العام في جهود الإصلاح الرئيسية مثل إقرار اللائحة التنظيمية المتعلقة بنزاهة وشفافية سوق الطاقة وتشريعات مكافحة الاحتكار لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية على نحو من شأنه جذب استثمارات القطاع الخاص الكبيرة اللازمة لتحويل أوكرانيا إلى مركز للطاقة النظيفة وجزء من سلسلة إمدادات الطاقة العالمية وعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال استضافة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية إيواو هوري الاجتماع الرابع لوزراء خارجية مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين (مجموعة السبع+) لتأكيد دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في أوكرانيا والدفاع عنه في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا .



واستعرضت مجموعة السبع عمليات تسليم المعدات الحيوية بما في ذلك المحولات الذاتية ذات الجهد العالي وأنظمة الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ، التي ستحتاجها أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل التدفئة ومعالجة المياه .

وأثنى بلينكن ونظراؤه على الشعب الأوكراني لشجاعته وصموده ومثابرته خلال أكثر من 18 شهرًا من الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا .

ودعا الوزراء روسيا إلى إنهاء هجماتها وغير المبررة ضد أوكرانيا وشعبها.



وبحسب البيان، يلتزم الشركاء بدعم وتسريع تلبية احتياجات قطاع الطاقة الإضافية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الدفاع عن البنية التحتية القائمة والمساعدة الإنسانية في إزالة الألغام لتسهيل الإصلاحات.



وبناءً على مؤتمر الإنعاش الأوكراني لعام 2023 في لندن والتطلع إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمر الأطراف المتحد لعام 2024 في برلين، اتفق شركاء مجموعة السبع+ على أنهم بينما يواصلون دعم الاحتياجات العاجلة، فإنهم سيدعمون أيضًا رؤية أوكرانيا لدولة أكثر لامركزية ومرونة تتمتع بنظام طاقة متكامل بالكامل مع أوروبا.

