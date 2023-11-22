شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الشعب المصرى يرفض تهجير أهالى غزة والفلسطينيون متمسكون بأرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى رفض كافة التصريحات التى يرددها الاحتلال الإسرائيلى بشأن التهجير القسري لأشقائنا فى غزة، مؤكدة أنه حتى الشعب الفلسطينى يرفض التنازل عن أرضه والخروج منها وحدوث نكبة أخرى، قائلة: "الفلسطينيون قالوا بصراحة وبوضوح نعيش ونموت على أرضنا ومش هنفرط فى ترابها".

وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن مصر قد أظهرت جهود إنسانية وتحركات على الصعيد الإنسانى لإغاثة الشعب الفلسطينى وفتح الطريق لعبور الجرحى ونقلهم للمستشفيات المصرية، مشيدة بدور مصر فى إنقاذ الأطفال حديثى الولادة ونقلهم إلى الحضانات المصرية حفاظًا على ارواحهم.

وأكدت على أن مصر اتخذت خطوات رسمية لتبعث رسالة إلى مختلف بلدان العالمى لرفض مخطط التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية من مختلف بلدان الوطن العربى لرفض هذه الدعاوى.