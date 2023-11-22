شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق مبادرة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية لللأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك تزامنًا مع دعم مؤسسة حياة كريمة للأشقاء في فلسطين وتقديم الدعم الممكن لهم في إطار دور المؤسسة الإغاثي خارج مصر، ولكنها لم تدخر جهدًا تجاه المواطن المصري في كافة قري محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مبادرة "طرق الأبواب" التي أطلقتها المؤسسة لتقديم المساعدات للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تقديم كافة سبل الدعم لتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
وتواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين توزيع المواد الغذائية على المستحقين بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يتم وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، إنطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تلعبه المؤسسة لتوفير حياة كريمة لكل فرد وتنمية المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية، تفعيلاً لدور المؤسسات المجتمعية في المساهمة للإرتقاء بمعيشة المواطن المصري.
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