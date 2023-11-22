شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية النواب: القيادة المصرية انتصرت للشعب الفلسطينى فى اتفاق الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بالجهود المصرية الضخمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للدفع والمطالبة و فرض هدنة إنسانية فورية، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولازالت سباقة في دعم القضية الفلسطينية.

وتابع "سليمان"، أن الوضع الذي آلت إليه الأحداث في قطاع غزة صعب جدا، إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيق سياسة حرق الأرض في القطاع، الأمر الذي يتسبب في استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين المدنيين والأطفال والنساء، معلقًا: "فلسطين فقدت خلال فترة العدوان ما يزيد عن 12 ألف شهيد في قطاع غزة".

و أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن وصول مصر لهدنة تصل لأربعة أيام، أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي لم يستطع أن يلفظ أنفاسه خلال الأيام الماضية؛ بسبب شدة الهجوم والقصف الذى ينفذه الاحتلال الصهيوني، معقبًا: «غزة كانت تحتاج لهدنة والرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بذلت جهودا عظيمة لتحقيقها».

و أكد "سليمان"، أن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال المحتجزات في السجون الإسرائيلية، كان هدف الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، موضحًا: "الدولة المصرية كسرت شوكة إسرائيل بهذه الاتفاقية، لأن الكيان الصهيوني كان يرفض تبادل الأسرى بشكل نهائي".

و أشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن الهدنة ستسمح بدخول أعداد كبيرة من شاحنات الإغاثة من معبر رفح إلى قطاع غزة، وشدد على أن الدولة المصرية اتفقت على إدخال شاحنات وقود بعدد أكبر لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مختتمًا: "مصر كفلت للشعب الفلسطيني كل طلباته بالهدنة الإنسانية".