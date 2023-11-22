البابا فرنسيس التقى ذوي اسرى إسرائيليين لدى حماس وأقارب معتقلين فلسطينيين

التقى البابا فرنسيس على نحو منفصل ذوي اسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، وأقارب معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، مشيرا الى إن الجانبين "يعانيان بدرجة كبيرة".

وفي ختام لقائه العام الاسبوعي في الفاتيكان كشف البابا ، أنه استقبل وفدين "أحدهما يضم إسرائيليين لديهم أقارب محتجزين في غزة، والآخر يضم فلسطينيين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل".