حزب الله: استهدفنا موقع راميا بالاسلحة المناسبة وتموضع مشاة في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر اعلن حزب الله ان "مجاهدي المقاومة استهدفوا تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان وتم إصابته إصابة مباشرة".