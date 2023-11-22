اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان، الى ان "أمّا وأن "حزب الله" يرفض تنفيذ القرار 1701 وتسليم الحدود للجيش والقوات الدولية تلافيًا لحرب لا يريدها أحدٌ من اللبنانيين، فإنّ استخدامه لبعض القرى اللبنانية الحدودية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون كمنصّة لإطلاق صواريخه أمر مرفوض، لأنه يعرِّض هذه القرى لمخاطر جمّة أقله ما شهدناه، ويا للأسف، يوم أمس، فضلاً عن أنّ أكثرية أهالي هذه القرى لا تؤيده، كما لا توافق على طريقة عمله التي تهدِّد بتهجيرها عن قراها، في خضم هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة للغاية".
ورأى "إن إصرار "حزب الله" على سلاحه ودوره، ليس موضع إجماع لبناني إطلاقًا، وبالتالي أقل الإيمان أن يحترم إرادة الذين لا يجِدون أي فائدة في ما يفعله، وأن يمتنع عن استخدام قرى ومشاعات الأهالي لأغراضه العسكرية التي ترتد على أرواحهم وجنى أعمارهم ولقمة عيشهم"، مؤكدا "إنّ الحكومة الحالية وتحديدًا وزيري الدفاع والداخلية، مطالبون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا يستخدم "حزب الله" هذه القرى التي لا تشكِّل بيئة حاضنة لسلاحه ودوره".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: استخدام حزب الله قرى حدودية كمنصة صواريخ مرفوض وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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