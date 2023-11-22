وزير الدفاع وضع اكليلا من الزهر امام تمثال فخر الدين

وضع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، باسم الجمهورية اللبنانية، إكليلاً من الزهر أمام تمثال الأمير فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني في اليرزة ، لمناسبة الذكرى الـ 80 للإستقلال.

ولدى وصول وزير الدفاع، قدّمت ثلة من الجيش التشريفات. وبعد أن وضع الوزير سليم إكليل الزهر، عزفت موسيقى الجيش معزوفة الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء.