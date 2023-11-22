ادخلت المواطنة (ن. ش) الى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة استنشاقها مادة الفوسفور من جراء إلقاء اسرائيل القذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا منذ قليل.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل مواطنة الى المستشفى بعد اصابتها بالاختناق نتيجة القاء قذائف فوسفور اسرائيلية على كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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