بيرم التقى وزراء عمل وفاعليات في إطار مشاركته في مؤتمر وزراء العمل في منظمة التعاون الاسلامي

أجرى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر وزراء العمل في منظمة التعاون الاسلامي، والوفد المرافق لقاءات ثنائية استهلها مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه من دولة تشاد وجرى التأكيد على "ضرورة الاستفادة من فعاليات هذا المؤتمر في إدانة حرب الإبادة على غزة والاعتداءات المستمرة في فلسطين ولبنان وضرورة وقفها فورا"، طالبا منه "تضمين البيان الختامي فقرات واضحة بذلك".

وتم التشديد على "ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء لتكريس الهيبة الدولية والحضور العالمي بمواقف قوية ووازنة تحفظ حقوق شعوب الدول الاسلامية في وجه الغطرسة والاحتلال وتعزيز التعاون في المجالات كافة".

كما التقى بيرم والوفد المرافق كلا من وزراء عمل: أذربيجان، تركيا، أوزبكستان، البحرين، الجزائر ،فلسطين ومدير عام مركز العمل الاسلامي المنتخب حديثا آزار بيرم.