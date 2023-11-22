انت الان تتابع خبر هيئة الحشد تعلن وقوع 12 ضحية بـ"اعتداءات" أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، إنه "بالساعة ٠٢٣٠ من فجر اليوم الأربعاء ۲۲ تشرين الثاني ۲۰۲۳، تعرضت عدد من مواقع هيئة الحشد الشعبي الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى".وشملت الاعتداءات، وفق البيان، "قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس".

وأضاف البيان، "أننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق".

وجددت الهيئة، "التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته".