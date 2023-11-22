انت الان تتابع خبر التنسيقي يدعو التحالف الدولي للالتزام بمهامه وفق القوانين العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للإطار، ورد لـ الخليج 365، أنه "يجدد رفضه القاطع لاي استهداف وتجاوز على السيادة العراقية ويدين بشدة الاستهدافات التي نفذت على الارض العراقية اخرها في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل".وشدد على "الالتزام بالمهام المحددة لجميع القوات التابعة للتحالف الدولي وفق القوانين العراقية وان اي تجاوز وتصرف غير منحصر بمحاربة فلول داعش يعد تجاوزاً خطيراً ومداناً وان ما جرى من اعتداءات يسهم في زيادة المواجهات مع قوات التحالف والتي لا نتمناها".

وثمن التنسيقي "جهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الامنية وفرض القانون ويدعم ما جاء في بيانها الرسمي"، داعياً "لايصال الرسائل الرسمية الواضحة والعاجلة للجهات المعنية للحفاظ على السلم والامن الذي تحقق بدماء الشهداء".

