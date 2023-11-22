اخبار العالم

البرلمان يعقد جلسة انتخاب "الرئيس"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة انتخاب "الرئيس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلســـــة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأشار البيان، إلى أن عدد الحضور "180 نائباً".


يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا