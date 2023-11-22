انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة انتخاب "الرئيس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلســـــة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأشار البيان، إلى أن عدد الحضور "180 نائباً".



يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.