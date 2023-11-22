انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انتخاب "الرئيس الجديد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس قرر تأجيل انتخاب الرئيس الجديد".

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته المقرر خلالها انتخاب "الرئيس".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلســـــة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة".



يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.