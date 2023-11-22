السعودية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

الربيعة يقف على سير وآلية دخول المساعدات السعودية المقدمة إلى أهالي غزة قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين حركة حماس وقوات الاحتلال... الدوحة: الوكالات الدوحة: الوكالات 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ السعودية تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي شاركت المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بياناً مشتركاً لدعم الأمن الغذائي في الصومال وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى... لندن: دوت الخليج لندن: دوت الخليج 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ 10 سنوات تتبع مسار تصادم أوكرانيا مع روسيا بدأ الصراع بين أوكرانيا وروسيا في 2013 عندما أطاحت مظاهرات بالرئيس الأوكراني الصديق لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش في تلك الفترة، وذلك... أبها:دوت الخليج أبها:دوت الخليج 07 جمادى الأولى 1445 هـ 07 جمادى الأولى 1445 هـ هجمات الاحتلال تنتقل إلى مخيم للاجئي غزة انتقل الخط الأمامي لحرب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، إلى مخيم جباليا للاجئين، وهو عبارة عن منطقة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الأولى 1445 هـ 07 جمادى الأولى 1445 هـ تعزيز التعاون العسكري الخليجي نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع... مسقط: دوت الخليج مسقط: دوت الخليج 07 جمادى الأولى 1445 هـ 07 جمادى الأولى 1445 هـ

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