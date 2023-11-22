السعودية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

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الربيعة يقف على سير وآلية دخول المساعدات السعودية المقدمة إلى أهالي غزة
قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،...
قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين حركة حماس وقوات الاحتلال...
السعودية تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي
شاركت المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة...
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بياناً مشتركاً لدعم الأمن الغذائي في الصومال
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى...
10 سنوات تتبع مسار تصادم أوكرانيا مع روسيا
بدأ الصراع بين أوكرانيا وروسيا في 2013 عندما أطاحت مظاهرات بالرئيس الأوكراني الصديق لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش في تلك الفترة، وذلك...
هجمات الاحتلال تنتقل إلى مخيم للاجئي غزة
انتقل الخط الأمامي لحرب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، إلى مخيم جباليا للاجئين، وهو عبارة عن منطقة...
تعزيز التعاون العسكري الخليجي
نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع...
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