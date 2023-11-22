حزب الله يهاجم أهداف إسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (بي بي سي)

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء، وفق بيانات رسمية.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا "تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وحققوا فيه إصابات مباشرة"، وذكر الحزب أنه استخدم صاروخ بركان شديد التفجير.

كما أكد الحزب أنه استهدف ثكنة يفتاح ‏وموقع بياض بليدا، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في بعض المناطق شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش هاجمت أهدافاً لحزب الله في لبنان، وذكر أنه من بين المواقع المستهدفة "بنى تحتية ومواقع عسكرية عمل من خلالها ناشطو التنظيم".