"حياة كريمة" تطلق مبادرة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية للمواطنين الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة بعنوان "طرق الأبواب" لتوزيع المواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلقت فعاليات المبادرة اليوم بعدد من مراكز محافظة الجيزة ومحافظة الغربية لدعم المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتوصيل الدعم لهم.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تزامنًا مع دعم مؤسسة حياة كريمة للأشقاء في فلسطين وتقديم الدعم الممكن لهم في إطار دور المؤسسة الإغاثي خارج مصر، ولكنها لم تدخر جهدًا تجاه المواطن المصري في كافة قري محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مبادرة "طرق الأبواب" التي أطلقتها المؤسسة لتقديم المساعدات للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تقديم كافة سبل الدعم لتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

وتواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين توزيع المواد الغذائية على المستحقين بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يتم وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، إنطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تلعبه المؤسسة لتوفير حياة كريمة لكل فرد وتنمية المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية، تفعيلاً لدور المؤسسات المجتمعية في المساهمة للإرتقاء بمعيشة المواطن المصري.