الأوقاف: تقديم 50 طنا من لحوم صكوك الإطعام لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الأوقاف أنه استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى الآن أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية؛ حيث أطلقت الوزارة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015 وصكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حقق هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى الآن، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن مشروع صكوك الإطعام حقق أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكا يوم الجمعة الماضي، بإجمالي نحو 2 مليون و300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه؛ حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم تقديم 50 طنا من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة، كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف لأهالينا في غزة، وجاري دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.