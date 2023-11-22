سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3135 جنيها، بانخفاض 55 جنيها عن أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3181 جنيها، بانخفاض 49 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2783 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2386 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22267 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.