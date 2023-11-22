شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: محاولات الكيان الصهيونى لدفع الشعب الفلسطينى لمغادرة أرضه لن تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري الرافض بحسم لكل محاولات الكيان الصهيوني دفع الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لمغادرة أرضه التاريخية واستيطان أرض سيناء المصرية من خلال مخطط التهجير القسري، هو موقف قوي تفرضه مصر من منطلق الحق التاريخي وتعلن للعالم أجمع أنها ضد هذا المخطط الخبيث، وأن أى تعد سافر على الأراضى المصرية ستقابله مصر بالقوة العسكرية الغاشمة، فجيش مصر قوي لكنه جيش رشيد لا يعتدي وإنما هو قادر على الرد بقوة على أى محاولات استهداف خبيثة .

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365”، أن مصر تسعى أيضا من منطلق دورها التاريخي إلى وقف الإبادة ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وتابعت: "وقد نجحت المساعي المصرية بالفعل في هذا الصدد في التوصل لاتفاق هدنة لمدة أربعة أيام يتم خلالها تبادل للأسرى على النحو الذى قد يسهم في التهدئة ومنح الفرصة لدخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية".