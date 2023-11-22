وزير الخارجية البريطاني يجتمع مع نظراء من دول عربية وإسلامية لبحث صراع إسرائيل وحماس

اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظرائه من دول عربية وإسلامية في لندن اليوم لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بعد أن اتفق الجانبان على هدنة في غزة لمدة أربعة أيام على الأقل.
واوضح كاميرون في بيان "ناقشنا كيفية استغلال هذه الخطوة للمضي قدما في التفكير في المستقبل وكيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل وأيضا السلام والاستقرار للفلسطينيين".
ولفت الى إن وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير قطر، حضروا الاجتماع.
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