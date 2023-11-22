الجيش الإسرائيلي اعلن اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات". واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، الى إن "طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرايلية".

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