هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل وحماس تتبادلان اليوم أسماء الأسرى المعنيين بالتبادل

تتبادل إسرائيل وحركة "حماس" عبر الوسطاء، مساء الأربعاء، أسماء الأسرى من الجانبين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستتم على مدى 4 أيام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بانه "من المنتظر أن تسلم حماس، مساء اليوم الأربعاء، القائمة الأولى بأسماء الذين ستفرج عنهم غدا الخميس، وتحتوي على أسماء نحو 10 مختطفين".

وأضافت "في المقابل ستنقل إسرائيل عبر الوسطاء إلى حماس هذا المساء، لائحة بأسماء النساء والقاصرين الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم في الدفعة الأولى من صفقة التبادل".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن العملية ستشمل 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وستقتصر هذه المرحلة على الأسرى من الأطفال والنساء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، "بحسب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 30 طفلاً وثماني أمهات و12 امرأة مسنة من المختطفين الإسرائيليين، ومع إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيتم تمديد وقف إطلاق النار يوما إضافيا".

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين "إلى الصليب الأحمر ومن ثم تسليمهم إلى إسرائيل". ولفتت إلى أنه "يتوقع الشروع في تنفيذ وقف إطلاق النار والشروع في تبادل الأسرى، صباح الخميس".

وبعد حوالي ست ساعات من المناقشات مساء الثلاثاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على اتفاق صفقة التبادل على مدار أربعة أيام، سيتم خلالها وقف إطلاق النار في غزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، "نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد".

ويشمل الاتفاق، وفق البيان، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.