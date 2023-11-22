ساترفيلد: على حزب الله وقف الهجمات على إسرائيل إذا أراد أن يتجنب التصعيد

اعتبر المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية للشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بانه "على حزب الله وقف الهجمات على إسرائيل إذا أراد أن يتجنب التصعيد". واكد ساترفيلد بان "أمريكا تريد نجاح إسرائيل في حملتها، ولا بد من السماح للنازحين من غزة إلى الجنوب بالعودة لمنازلهم في الشمال في أسرع وقت ممكن، ويجب ألا يكون هناك نزوح خارجي".

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