المدفعية الاسرائيلية تستهدف منطقة عيترون وقصف عنيف على طول الحدود بين حانيتا وعين علما

افادت معلومات بان المدفعية الاسرائيلية تستهدف منطقة عيترون بقصف عنيف ومتواصل. كما افادت عن قصف عنيف على طول الحدود بين حانيتا وعين علما، وسقوط أكثر من ٧ قذائف عيار ١٧٥.

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