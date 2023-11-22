حزب الله: استهداف قوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا واخرى في موقع الراهب واستهداف موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 قوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة".

كما اعلن بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

واعلن بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الأربعاء 22-11-2023 قوة إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة".