قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي حولا وميس الجبل ووادي شقرا وبرعشيت وأطراف عيترون ويارون وياطر

افادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي حولا وميس الجبل في جنوب لبنان". كما افيد عن قصف على وادي شقرا ميس الجبل وعلى مشارف برعشيت وأطراف عيترون ويارون وياطر. وطال وادي السلوقي خراج بلدة حولا. والقصف المدفعي إلاسرائيلي كثيف ومتواصل يستهدف اطراف عدد من القرى في القطاع الشرقي لاسيما كفركلا ودير ميماس.

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